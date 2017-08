Aanrijding met auto's en tram op Paul Krugerlaan Den Haag

(Foto: Regio15)

DEN HAAG - Op de Paul Krugerlaan in Den Haag is een aanrijding geweest tussen twee auto's en een tram, meldt Regio15.

De weg is in beide richtingen afgesloten voor verkeer.



Er zou niemand naar het ziekenhuis zijn vervoerd. Er is wel veel blikschade. Een auto mist een wiel en de band van een andere auto is helemaal kapot. Ook van de bumper is niet veel meer over.