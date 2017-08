Haagse Marwan Kenzari in de race voor rol van Jafar in Aladdin-film

Foto Archief

DEN HAAG - Acteur Marwan Kenzari, die uit Den Haag komt, is in onderhandeling voor een rol in de live action-remake van de Disneyfilm Aladdin. Dat bevestigt zijn agent zaterdag na berichtgeving in The Hollywood Reporter.

Kenzari is onder meer bekend door zijn rol als Luca in Flikken Maastricht en deelname aan de film Rabat. Hij is ook verbonden aan Toneelgroep Amsterdam. Hij won een Gouden Kalf voor beste acteur voor zijn rol als Majid in de film Wolf.



Jafar neemt het in het verhaal op tegen Aladdin en prinses Jasmine. Hij wil graag zelf trouwen met de prinses zodat hij sultan kan worden van Agrabah.



Animatiehits





Disney maakt momenteel live action-versies (nieuwe films met menselijke acteurs) van een aantal grote animatiehits. The Jungle Book en Beauty and the Beast waren afgelopen jaar al grote successen.



Het is niet de eerste grote rol in een internationale film voor Kenzari. Hij is ook te zien in de verfilming van Murder on the Orient Express. De thriller, waarin ook Johnny Depp en Judi Dench meespelen, is in november in de bioscopen te zien. Ook speelt Kenzari mee in The Mummy.