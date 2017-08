Brand in parkeergarage Madurodam

Foto Regio 15

DEN HAAG - In de parkeergarage van Madurodam aan de Ver-Huëllweg in Den Haag is zaterdag een auto in brand gevlogen. De brandweer had de brand snel onder controle.











De auto is totaal uitgebrand. Een aantal andere auto's is beschadigd, twittert brandweer Haaglanden. Er zijn geen gewonden. De parkeergarage is weer open.