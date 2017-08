ADO-trainer Groenendijk duidelijk over komst Kanon: 'Ik ben het wachten meer dan zat'

DEN HAAG - ADO Den Haag-coach Fons Groenendijk wil voor de start van de competitie graag beschikken over Wilfried Kanon en Nasser El Khayati. Het tweetal heeft om uiteenlopende redenen nog niet getekend. Het wachten gaat de trainer langzaam tegenstaan. 'Als het gaat om Kanon ben ik het wachten meer dat zat', aldus Groenendijk.

'Bij El Khayati heeft het ook met andere dingen te maken. Hij is nog steeds eigendom van Queens Park Rangers', vervolgt hij. 'Hoe lang het wachten op Kanon nog gaat duren? Dan moet je bij het UWV zijn, daar ligt het nu', zegt de 53-jarige Leidenaar.Groenendijk vervolgt: 'Ik weet dat Kanon ontzettend graag wil werken. En als je wil werken in dit land, dan moet je ook de kans krijgen dat het gebeurt. Hij is akkoord met ADO Den Haag. De huidige beleidsbepalers willen alles netjes oplossen. Ik weet dus ook niet waar we op wachten. Wat mij betreft moet dit zo snel mogelijk opgelost worden.'