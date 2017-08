Oranje-hype geeft voetbalsters extra boost voor EK-finale

DEN HAAG - De Nederlandse voetbalsters voelen absoluut geen extra druk door de vele fans die Oranje zondag in de Grolsch Veste in Enschede zullen aanmoedigen in de finale tegen Denemarken. 'We hebben de ervaring van een stadion vol Oranje-supporters afgelopen donderdag al gehad. Dat was fantastisch en heeft het elftal een boost gegeven', zegt de Haagse bondscoach Sarina Wiegman zaterdag. 'Het is voor ons een stimulans om te laten zien wie we zijn en dat gaan we zondag weer doen.'

De bondscoach heeft tegenstander Denemarken na het onderlinge duel in de groepsfase, dat Oranje met 1-0 won , zien groeien in het toernooi. 'We hebben al tegen ze gespeeld. In de eerste helft waren wij sterker en in de tweede helft waren zij dat', keek Wiegman terug. 'We hebben ze daarna gevolgd en wat betreft de strategie hebben we ons goed voorbereid.'Wiegman heeft haar speelsters op precies dezelfde manier op de finale voorbereid als op de voorgaande wedstrijden. Randzaken als de kritiek op het niveau van het vrouwenvoetbal laat de bondscoach voor wat het is. 'Ik ben maar met één ding bezig en dat is de wedstrijd tegen Denemarken.'Vivianne Miedema noemde de tegenstander een ploeg met veel kwaliteiten 'Ze hebben pas twee doelpunten tegen gekregen en hebben Duitsland eruit geknikkerd. Dat vonden wij mooi', zegt de spits. 'In de wedstrijd tegen ons hadden wij het in de tweede helft moeilijk. We zullen dus op onze hoede zijn en moeten gefocust zijn om onze beste wedstrijd te spelen.'Mocht de wedstrijd eindigen in strafschoppen, dan maakt Miedema zich geen zorgen. 'We hebben erop getraind al kun je je nooit helemaal voorbereiden op zo'n groot moment. De Deense keepster heeft laten zien dat ze goed is in het stoppen van strafschoppen. Ik denk echter dat wij een nog betere keepster hebben. Maar ik hoop dat we de wedstrijd voor die tijd kunnen beslissen.'Miedema verwacht enige zenuwen zondag bij het betreden van het veld in Enschede, maar niet te veel. 'We zijn allemaal een beetje nerveus. Iedereen zal ons aanmoedigen, maar daar krijgen we heel veel positieve energie van.'