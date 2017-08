Bijna twee miljoen kilo beton verplaatst tijdens aanleg Rotterdamsebaan

DEN HAAG - Voor de aanleg van de Rotterdamsebaan is zaterdag een bijna twee miljoen kilo zwaar viaduct op de juiste plek gelegd. Dat moet ertoe leiden dat het verkeer straks onder de nieuwe snelweg door kan.

Vanwege de plaatsing van het viaduct is de verbindingsweg van de A4 naar de A13 het hele weekend gesloten . Volgens projectdirecteur Paul Janssen is er juist voor deze periode gekozen, omdat er nu weinig verkeer op de weg is vanwege de vakantie. Maandagochtend is het stuk snelweg weer open.Het viaduct is de afgelopen maanden naast de snelweg gebouwd. Vorig weekend zijn al voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Ook toen was de weg afgesloten. De Rotterdamsebaan is een nieuwe weg vanaf de A13 uit de richting Rotterdam naar het Haagse bedrijventerrein de Binckhorst. Verkeer vanuit Rotterdam hoeft dan niet meer via de A12 naar het centrum van Den Haag. De nieuwe weg moet in 2020 klaar zijn.