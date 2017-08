PvdA niet blij met komst Dunkin' Donuts naar Den Haag

DEN HAAG - De aangekondigde komst van de Amerikaanse fastfoodketen Dunkin’ Donuts naar Den Haag is voor de PvdA in de gemeenteraad slecht te verteren.

'Als je kijkt naar de cijfers van de ontwikkeling van het overgewicht, dan is er alle reden om nieuwe fastfoodketens niet zomaar de mogelijkheid te geven om zich te vestigen', zegt fractievoorzitter Martijn Balster tegen mediapartner Den Haag FM . 'Ik ben er dan ook niet zo blij mee. Ongeveer 20 procent van de Hagenaars heeft overgewicht. Een zorgelijke ontwikkeling die sterk negatief wordt beïnvloed door het aanbod van fastfoodketens.'Balster erkent dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor wat ze eten, maar hij ziet ook een sterke rol voor de overheid. 'Er is veel meer mogelijk om gezond gedrag een handje te helpen en de ongezonde verleidingen te verminderen. Maar dan moeten we wel onze nek uitsteken. Als Den Haag wil, kunnen we de bedreiging van ongezond eten de baas.'De PVV in de Haagse gemeenteraad begrijpt weinig van de zorgen van Balster. 'PvdA nu echt de weg helemaal kwijt: Totaal matteklap', twittert fractievoorzitter Karen Gerbrands.