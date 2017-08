Weekoverzicht: Strontvervelende buren in Leimuiden, wildpoeper opgepakt en Open Dag bij ADO

Foto: Twitter / Politie Kaag en Braassem Foto: ANP (Foto: Regio15)

REGIO - Deze week gebeurde er weer van alles. Een uit de hand gelopen ruzie in Leimuiden, gedoe bij een Haags woonzorgcentrum en ook is de komst van Legoland weer een stap dichterbij. Ook blikten we vooruit op het Varend Bloemencorso in het Westland en de Open Dag bij ADO Den Haag. We nemen de week nog even met je door.