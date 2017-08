Sportwagen over de kop in de greppel in Haastrecht

De auto belandde in een greppel (Foto: AS Media)

HAASTRECHT - Op de Provincialeweg West bij Haastrecht is zaterdagavond een sportwagen over de kop geslagen en in een greppel beland. De politie is op zoek naar de inzittenden.

Hoe de auto precies is verongelukt op de N228 is nog niet duidelijk. Wel bleek dat toen de politie ter plaatse kwam de inzittenden de auto hadden verlaten. Agenten zoeken uit waar ze gebleven zijn. Een berger heeft het wrak uit de greppel weggesleept.