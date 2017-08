Onrustige uitgaansavond in centrum Gouda eindigt met zes aanhoudingen

Politie voert één van de arrestanten af (Foto: AS Media)

GOUDA - De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag zijn handen vol gehad aan het uitgaanspubliek rondom een café in de binnenstad van Gouda. Uiteindelijk werden zes mensen aangehouden voor verschillende overtredingen.

Het liep uit de hand in de buurt van café Woodies aan de Zeugstraat in Gouda. De politie kreeg rond 03.45 uur een melding dat een portier met een vuurwapen zou zijn bedreigd. Uiteindelijk werd geen vuurwapen aangetroffen, maar wel werden drie personen gearresteerd.Toen het café rond 04.00 uur leeg liep, moest de politie opnieuw optreden tegen wildplassers. Ook werden agenten beledigd. Rond 04.45 besloot de politie het centrum schoon te vegen.Uiteindelijk zijn zes personen aangehouden voor bedreiging, mishandeling, belediging van politieagenten, verstoring van de openbare orde en een laatste persoon omdat deze nog door de politie gezocht werd. Ook zou een jonge vrouw tijdens de ongeregeldheden onwel zijn geworden. Met een ambulance is zij naar een ziekenhuis gebracht.