'Wonderbaarlijk': zwaan ongedeerd na flinke klapper met auto in Den Haag

DEN HAAG - Een zwaan heeft zondagochtend een automobiliste angstige momenten bezorgd op de Margaretha van Hennebergweg in Den Haag. De grote witte vogel botste vol op de voorruit van het passerende voertuig.

Rutger Rijntjes van de dierenambulance heeft zich ontfermd over de aangereden zwaan. 'Het dier maakt het wonderbaarlijk goed', vertelt hij. 'Wel hoest de zwaan een beetje, wat kan duiden op innerlijk letsel. Een weekje in de vogelopvang en het beestje is weer de oude.'Het moet een behoorlijke klap zijn geweest; de voorruit is flink verwoest. Volgens de automobiliste vloog het dier laag over en was er geen tijd meer om de zwaan te ontwijken. 'Ze is er behoorlijk van geschrokken', weet Rijntjes. 'Door het rondvliegende glas heeft ze een paar kleine sneetjes in haar been. Toch kon ze gewoon haar weg vervolgen. Het was wel erg netjes om ons te bellen, op ons te wachten en niet meteen door te rijden.'