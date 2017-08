Dode aangetroffen op Falckstraat in Den Haag

Foto: Pieter Kuipers, Omroep West

DEN HAAG - In een woning aan de Falckstraat in Den Haag is zondagmiddag rond het middaguur een dode gevonden.

De politie meldt dat uit onderzoek is gebleken dat het niet om een misdrijf gaat.