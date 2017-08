Man zwaargewond na mishandeling in Haags café

Archief

DEN HAAG - Een 64-jarige man is zaterdagavond mishandeld en daarbij zwaargewond geraakt in een café in de Betje Wolffstraat in Den Haag. De politie heeft een 56-jarige man aangehouden op verdenking van zware mishandeling.

Wat er precies gebeurd is, is nog niet bekend. De politie had een melding gekregen dat er een zwaargewonde man in het café lag. Het slachtoffer is vervoerd naar het ziekenhuis. Op aanwijzing van getuigen is de 56-jarige verdachte aangehouden.