Vijf personen uit zee gered voor kust Kijkduin; zee ook maandag nog gevaarlijk

DEN HAAG - Aan de kust van Den Haag zijn zondag in een onrustige zee meerdere zwemmers gered nadat ze in moeilijkheden waren geraakt. Dat melden de politie en reddingsbrigade.

Volgens een woordvoerder van de reddingsbrigade ging het bij het Haagse Kijkduin om vijf personen, van wie er een moest worden gereanimeerd en naar het ziekenhuis is gebracht. Een traumaheli landde op het strand. De zee is onrustig door harde wind en (draaiende) stroming. Zwemmers moeten daarom opletten. De politie in Loosduinen waarschuwt dat mensen niet verder dan heuphoogte het water in moeten gaan.De reddingsbrigade heeft het enorm druk, zegt een woordvoerder. 'Medewerkers lopen de benen onder hun lijf vandaan.' De reddingsbrigade waarschuwt dat de zee ook maandag nog gevaarlijk is.