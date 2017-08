DELFT - Aan de Voorhofdreef in Delft is zondagmiddag een tankstation overvallen. Dat meldt de politie.

Onduidelijk nog is of er buit is gemaakt. Het personeel van het tankstation wil geen mededelingen doen. De politie is op zoek naar een persoon met een pet en een donkerblauw met rood shirt. Verder doet de politie geen mededelingen maar verwijst naar haar twitteraccount.