Oranje-vrouwen schrijven geschiedenis: Europees kampioen!

DEN HAAG - Zondag 6 augustus 2017 gaat de boeken in als een historische dag voor het Nederlands voetbal. Onder leiding van de Haagse bondscoach Sarina Wiegman zijn de Oranje Leeuwinnen in eigen land Europees kampioen geworden. In een meeslepende finale versloegen ze Denemarken met 4-2.

28.128 toeschouwers waren in Enschede getuige van de Europese triomf van Oranje, een record voor een vrouwenvoetbalwedstrijd op Nederlandse bodem. Zij zagen Denemarken beter beginnen in de Grolsch Veste. Al na vijf minuten opende Nadia Nadim de score uit een strafschop.Na een kwartier antwoordde Oranje met de gelijkmaker. Shanice van de Sanden bediende Vivianne Miedema op maat, waarna de spits de bal binnenschoot. Binnen het halfuur volgde zelfs de 2-1 van Lieke Martens. De linkerspits, die tot beste speelster van het EK werd verkozen, scoorde met een fraai schot uit de draai. Vlak daarna kwam Denemarken langszij via sterspeelster Pernille Harder.Al vroeg in de tweede helft bracht aanvoerster Sherida Spitse het Nederlands elftal op een 3-2 voorsprong. Vervolgens bleef het lang spannend, maar Miedema besliste het duel uiteindelijk in de slotfase. Mandy van den Berg uit Naaldwijk mocht in de laatste minuut nog invallen, de Haagse Lineth Beerensteyn bleef 90 minuten op de bank.In de halve finale won Oranje donderdag met overtuigende cijfers van Engeland (3-0). Daarmee schreven de vrouwen van Wiegman geschiedenis, want nooit eerder haalde het Nederlands dameselftal de finale op een EK of WK.