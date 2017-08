Sarina Wiegman bescheiden over succes Oranjevrouwen: 'Dit gaat om wij'

DEN HAAG - Bondscoach Sarina Wiegman wilde zondag niet spreken van 'haar succes' na de 4-2 overwinning op Denemarken in de finale het Europees kampioenschap. 'Dit gaat om wij. Wij zijn kampioen', zei de Haagse, die pas begin dit jaar het stokje overnam als bondscoach.

'De staf, het team, er was vanaf het begin zo'n klik. We hebben steeds gezegd dat het zo goed voelt, maar dat moet je die wedstrijden wel nog winnen', zei een gelukkige bondscoach, die Nederland voor het eerst naar de Europese titel leidde.'Dit was voor het publiek een geweldige wedstrijd', zei Wiegman over de finale tegen Denemarken. 'Er stonden twee teams tegenover elkaar die graag wilden voetballen. Teams die dus allebei aanvallend speelden, maar ook ruimte weggaven. Dat is wat we te winnen hebben met het vrouwenvoetbal, om attractief voetbal en open wedstrijden te spelen en allebei voor de winst te gaan. Uiteindelijk valt het onze kant op, en ik denk dat dat ook terecht was.'Wiegman beleefde de laatste minuten in een soort van roes. 'Er ging heel veel door mijn hoofd. We gaan gewoon die beker pakken, dacht ik. Dat is niet normaal.'Vivianne Miedema vertolkte met haar twee doelpunten een hoofdrol in de gewonnen Europese finale van de voetbalsters van Oranje. 'Ik kan het nauwelijk geloven', jubelde ze zondag na het laatste fluitsignaal in een sfeervolle Veste. 'Het besef moet nog komen.'Miedema kreeg in het begin van het EK nog kritiek omdat ze nooit op een eindronde scoorde. 'Dat was niet makkelijk', blikte ze voor de camera van de NOS geëmotioneerd terug. 'Ik sta hier ook echt met de tranen in mijn ogen. In de eerste helft was het een chaos. Maar in de tweede helft hebben we laten zien hoe goed we kunnen voetballen.'