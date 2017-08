Poolse lifeguard waarschuwt landgenoten

DEN HAAG - Terwijl de meeste mensen nietsvermoedend op het strand liggen, is Tomek Janczyk druk bezig om de kust veilig te houden. Het bijzondere aan Janczyk ten opzichte van andere andere lifeguards is dat hij vloeiend Pools spreekt. Dat is voor de reddingsbrigade van Monster, een regio waar veel Poolse mensen wonen, een mooie uitkomst.

Janczyk werkt sinds 2013 voor de Monsterse reddingbrigade. Omdat hij het mooi het mooi vindt om mensen te helpen ziet Janczyk het werk echt als zijn passie. Hij kan niet zeggen hoeveel Pools-sprekende mensen hij heeft geholpen in de afgelopen jaren, maar het zijn er volgens Janczyk heel wat. Naast zijn werk alsgeeft hij ook voorlichting over veilig zwemmen op scholen en in Poolse kerken.Postcommandant Martin Hoogslag is blij dat Janczyk onderdeel uitmaakt van het reddingsteam: 'Een hoop Poolse mensen kunnen niet zo heel goed Engels, Nederlands of Duits, dus dat werpt een barrière op. Wanneer Tomek aanwezig is op het strand biedt dat een heleboel uitkomsten, want dan kan hij ze gewoon in hun eigen taal aanspreken.'