Ook paraffine op strand Katwijk

KATWIJK - Op het strand van Katwijk is zondag ook paraffine aangetroffen. Dat meldt de gemeente op Twitter. Eerder op zondag werd al bekend dat het goedje op de Noord-Hollandse stranden was aangespeld.

Paraffine wordt gewonnen uit aardolie. Het ziet eruit als bollen kaarsvet en er worden ook kaarsen van gemaakt. Het is niet schadelijk voor mensen of het milieu, maar honden kunnen er wel ziek van worden. Om die reden waarschuwt de gemeente Katwijk hondenbezitters. Rijkswaterstaat is zondag al begonnen met opruimen . Dat gaat naar verwachting nog enkele dagen duren.Paraffine spoelt wel vaker aan op de Nederlandse stranden. Het kan bijvoorbeeld afkomstig zijn van schepen die het goedje lozen.