'Verloren zoon' Lex Immers populair op open dag ADO Den Haag

DEN HAAG - Op de jaarlijkse open dag van ADO Den Haag stond zondag al van tevoren vast naar wie het meest werd uitgekeken. De teruggekeerde Lex Immers wordt met open armen ontvangen in 'zijn' stad, bij 'zijn' club en door 'zijn' supporters. 'Mijn hart is altijd hier geweest', zegt de 'verloren' zoon.

De liefde voor zijn familie bracht hem ertoe te vertrekken bij Club Brugge en deze zomer terug te keren bij ADO, waar hij zijn profcarrière wil afsluiten . 'Ik ben blij dat ik terug ben', aldus Immers op de drukbezochte open dag van ADO.'Dit is altijd super. Het is vakantietijd, maar als je ziet hoeveel mensen er nu nog staan, dat is best wel bijzonder. Volgende week begint de competitie . Dan hoop ik voor een vol stadion weer ouderwets te kunnen voetballen.'