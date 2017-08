West Wekker: Pas op voor de sterke stroming en Oranjevrouwen schrijven geschiedenis

REGIO - Goedemorgen! Wil je de week beginnen met een duik in de zee? Pas dan op voor een sterke stroming. Dit en meer lees je in de West Wekker van maandag 7 augustus.

Het wordt een mooie dag met de nodige zon, maar als je in zee wilt zwemmen, moet je wel oppassen. Daarvoor waarschuwt de reddingsbrigade. Zondag werden in een onrustige zee meerdere zwemmers gered nadat ze in moeilijkheden waren geraakt.Mocht er iemand die Pools spreekt in de problemen komen in de zee bij Monster, dan schiet Tomek Janczyk misschien wel te hulp. Het bijzondere aan Janczyk ten opzichte van andere andere lifeguards is dat hij vloeiend Pools spreekt. Dat is voor de reddingsbrigade van Monster, een regio waar veel Poolse mensen wonen, een mooie uitkomst.Zondag 6 augustus 2017 gaat de boeken in als een historische dag voor het Nederlands voetbal. Onder leiding van de Haagse bondscoach Sarina Wiegman zijn de Oranje Leeuwinnen in eigen land Europees kampioen geworden. In een meeslepende finale versloegen ze Denemarken met 4-2.Het Varend Corso zit er weer op. Na de 'Rijnmonddag' van vrijdag en de 'Westlanddag' van zaterdag stond zondag de 'Delflanddag' op het programma. De versierde boten deden onder meer Honselersdijk, De Lier en Delft aan. Bekijk hier een sfeerimpressie van de afsluitende dag.Hondenbezitters die hun viervoeter op het strand in de omgeving van Katwijk willen uitlaten, moeten oppassen. Op het Katwijkse strand is zondag namelijk paraffine aangetroffen. Het uit aardolie gewonnen goedje ziet eruit als bollen kaarsvet en er worden ook kaarsen van gemaakt. Het is niet schadelijk voor mensen of het milieu, maar honden kunnen er wel ziek van worden. Het weer: Het wordt een vrij zonnige dag, met wat stapelwolken in de middag en wellicht langs de westelijke horizon wat meer bewolking. Het blijft droog en het wordt het 21 tot 23 graden.