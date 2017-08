Aanleg Rotterdamsebaan te volgen op Radio West

DEN HAAG - De eerste contouren zijn al te zien. Er wordt deze zomer hard gewerkt aan de aanleg van de Rotterdamsebaan die in 2020 klaar moet zijn. Radio West zendt vanaf maandag het nieuwe programma 'Radio Rotterdamsebaan' uit, met de laatste ontwikkeligen, feitjes en weetjes over de aanleg van de weg.

Maandag is de allereerste uitzending over de nieuwe weg die de A13 met het Haagse bedrijventerrein de Binckhorst verbindt. Tijdens de bouwperiode is elke eerste maandag van de maand tussen 18.00 en 19.00 uur tijdens Studio Haagsche Bluf een uur lang live radio over alles wat met de Rotterdamsebaan te maken heeft.Presentator Tjeerd Spoor heeft gesprekken met bouwers en andere betrokkenen en we horen reportages, feitjes en weetjes. Ook wordt het radioprogramma een aantal keren live vanaf locatie, in de bouwput, uitgezonden.Radio West is te beluisteren op 89.3 FM of via de website of app.