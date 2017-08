Reddingsbrigade redt 13 zwemmers uit onstuimige zee: 'Ga niet te diep de zee in'

DEN HAAG - De reddingsbrigade heeft zondag dertien mensen uit zee gered bij Den Haag. De zwemmers waren in de problemen geraakt door een harde zuidwestenwind en draaiende stromingen.

Zondag werd nog gesproken van vijf zwemmers , maar dit blijken er een stuk meer. 'De zee is gevaarlijker dan ie al is', zegt Mark Beelo van Reddingsbrigade Den Haag maandag op Radio West.Eén man dreef voorover in het water en moest worden gereanimeerd door de reddingsbrigade. 'Dat was een man van een Duitse familie', zegt Beelo. Een traumahelikopter werd opgeroepen en de man is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met hem gaat.Ook maandag staan er nog sterke stromingen en is er harde wind uit het zuidwesten. 'Dus extra opletten en niet te diep de zee ingaan. Het advies is tot heuphoogte, zeker bij kinderen.'