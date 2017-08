Zegerbrug in Alphen hele week 's nachts afgesloten

De Zegerbrug in Alphen aan den Rijn (Foto: GoogleMaps)

ALPHEN AAN DEN RIJN - De Zegerbrug in Alphen aan den Rijn is deze week 's nachts afgesloten. Verkeer dat over de N207 (Zegerbaan) rijdt, moet omrijden.





Verkeer wordt omgeleid vanaf de N207 over de N460 naar Ter Aar. Vanuit Woubrugge en de Eisenhowerlaan in Alphen aan den Rijn wordt het verkeer opgevangen en omgeleid via de N446 naar Ter Aar.



Omdat onderdelen van de brug geschilderd worden, blijft de brug deels openstaan. De brug is van maandag tot en met zaterdag 12 augustus dicht tussen 20.00 en 6.00 uur.