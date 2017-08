Medewerkers HWW zorg staken: 'Wat we ook proberen, het komt niet door'

Foto: Omroep West

DEN HAAG - Zo'n vijftien medewerkers van HWW zorg in Den Haag hebben maandagochtend het werk neergelegd. Ze voeren bij winkelcentrum Leyweg actie tegen de aangekondigde ontslagen in de wijkzorg. In totaal zijn een kleine veertig man - waaronder ook collega's die maandag niet ingeroosterd waren - op de actie afgekomen.





Mensen met een lage opleiding verliezen volgens FNV hun baan aan mensen met een hoge opleiding. Zogenoemde 'niet-leerbare mensen' horen deze maand of ze hun baan kwijtraken.



Gemoedelijke sfeer



De werkonderbreking is van 8.00 tot 12.00 uur. 'De sfeer is gemoedelijk', zegt Omroep West-verslaggever Youffef Zerrouk.



Het bestuur van HWW zorg kon maandagochtend nog niet reageren op de staking.



