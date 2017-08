Drievliet heropent attractie binnen paar dagen

DEN HAAG - Drievliet heropent attractie Nautilus nu bekend is hoe het dodelijk ongeluk met een soortgelijke attractie in de VS kon gebeuren. Een verroeste steunbalk was de oorzaak van het afbreken van een rij stoeltjes tijdens een rit. 'Uit voorzorg hebben we alles extra gecheckt. Alles zag er goed uit', zegt Drievliet-woordvoerder Jos Faaij.





Drievliet heeft het specifieke onderdeel waarbij het misging in Amerika met röntgen-apparatuur gecheckt. Het attractiepark laat nu een laatste check door de fabrikant uitvoeren, waarna de attractie op 'zeer korte termijn weer open kan'. Volgens Drievliet kunnen bezoekers er met een gerust hart in. 'Al blijft het de vraag of mensen er nog in willen gaan. Dat moet misschien slijten.'





Het attractiepark in Den Haag sloot direct na het ongeluk de soortgelijke attractie om geen enkel risico te lopen. 'We hadden wel verwacht dat zwaar achterstallig onderhoud en slechte controle de oorzaak was van het ongeluk in Amerika. Veiligheid is het allerbelangrijkste wat er is, daar kun je nooit op bezuinigen', aldus Faaij.