Richard krijgt zorg van HWW: 'Er wordt turbozorg verleend'

Richard Cantineau. (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - Cliënt Richard Cantineau is niet te spreken over de thuiszorg die hij van HWW zorg in Den Haag krijgt. 'Er wordt turbozorg verleend', zei hij maandagochtend tijdens de actie van medewerkers tegen aangekondigde ontslagen in de wijkzorg.





Cantineau liet zich als sympathisant van de actie horen en sprak tijdens de bijeenkomst het publiek toe. Hij krijgt thuiszorg van HWW en ziet iedere dag een andere medewerker. 'Turbozorg' noemt hij het. 'Met al die zzp'ers is het niet meer bij te houden. Mensen komen met oordopjes met muziek binnen, doen hun ding en gaan zo snel mogelijk weer naar buiten.'



'Geen sprake van ontslag'



Zo'n zeventig man kwam maandag op de actie af , ongeveer vijftien HWW-medewerkers legden het werk neer. Volgens vakbond FNV wordt een deel van de medewerkers ontslagen, volgens HWW zorg is er geen sprake van ontslag , maar gaat het over 'boventallig verklaren'. Omdat 'de zorg zwaarder en meer complex wordt', heeft HWW zorg haar medewerkers een hogere vervolgopleiding aangeboden. 'Helaas kan of wil niet iedereen deze opleiding volgen', aldus de zorginstelling.