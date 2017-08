Fietsende Duitsers door politie van A12 gehaald

DEN HAAG - De politie heeft afgelopen weekend twee fietsende Duitsers van de snelweg A12 gehaald. De twee waren op weg naar hun hotel in de buurt van de Schenkkade in Den Haag. Ze hadden de navigatie aangezet, die hen de kortste route met de auto doorgaf.

De twee fietsende Duitsers reden rond 1.15 uur vlak na de afrit Voorburg richting Den Haag. De vrienden zijn onder politiebegeleiding van de weg afgehaald en naar hun hotel gebracht.'Er was geen alcohol in het spel, of kwade opzet, dus er is geen bekeuring geschreven,' zegt de politie.