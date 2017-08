Duizenden mensen trokken naar Rrrollend Den Haag: 'De mooie zonnige dag heeft geholpen'

DEN HAAG - Het foodtruckfestival Rrrollend Den Haag XXL heeft ondanks het slechte weer ruim 16.000 bezoekers getrokken. De extra grote editie van het eetfestijn werd dit jaar voor de tweede keer op het Malieveld gehouden.

Het festival vond plaats van donderdag 3 tot en met zondag 6 augustus. Het weer op deze dagen zat de organisator niet echt mee. Zo woedde er een storm op donderdag en vielen er hevige regenbuien op zaterdag. Desondanks is de organisatie erg tevreden over het bezoekersaantal. 'Het was een succes. De mooie zonnige zondag heeft daar wel bij geholpen', zegt Esther Pordon, woordvoerder van Rrrollend, tegen Omroep West.De organisator wist niet te vertellen of er dit jaar meer mensen waren dan in 2016. 'Maar het zag er lekker druk uit. We zijn dus erg tevreden.'Op de XXL-editie stonden ongeveer twee keer zoveel foodtrucks dan op een originele kleinere editie. Vier dagen lang stonden 43 foodtrucks op het grootste grasveld van Den Haag. Een foodtruckeigenaar heeft moeten afzeggen door de eiercrisis Naast meer foodtrucks was er meer entertainment aanwezig en konden bezoekers genieten van een uitgebreider muziekprogramma. Pordon: 'Het festival wordt normaal gesproken op dorppleinen gehouden. Dan heb je helemaal geen ruimte om zo groot uit te pakken.'In september komt het foodfestival weer terug naar Den Haag. Dan rollen de foodtrucks richting het Lange Voorhout voor een kleinere editie.