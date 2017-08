Zes vragen aan HWW zorg over stakingsactie: 'Ontslag is niet aan de orde'

DEN HAAG - Zo'n zeventig man heeft maandagochtend actie gevoerd tegen een reorganisatie bij HWW zorg in Den Haag, een deel daarvan legde het werk neer. Wij stelden zes vragen aan HWW zorg over de actie.

'Er is sprake van veertig medewerkers die boventallig worden verklaard. Daarbij is ontslag of verliezen van een baan op dit moment niet aan de orde. HWW zorg spant zich in om medewerkers van werk naar werk te helpen.''Cliënten krijgen langer zorg thuis vanuit de thuiszorg. Dit als gevolg van keuzes in het overheidsbeleid. Wij zien dat de zorg thuis zwaarder en meer complex wordt. De zorg verandert, en HWW zorg verandert mee.Dat vraagt om hoger opgeleide medewerkers die de zorgvraag van onze cliënten kunnen invullen. Van de groep niveau 2/2+ gaan we bijna 100 medewerkers via een 3-jarige vervolgopleiding opleiden naar niveau 3 of hoger. Alle thuiszorgmedewerkers niveau 2 hebben de kans gekregen om een opleiding te gaan volgen naar een hoger niveau. Helaas kan of wil niet iedereen deze opleiding volgen.''Naast de meer complexe zorg is het streven van HWW zorg om het aantal verschillende medewerkers dat bij cliënten langs komt sterk te gaan beperken. Iemand die hoger opgeleid is kan meer handelingen doen bij één en dezelfde cliënt.''Wij begrijpen heel goed dat medewerkers bezorgd zijn over hun baan. Tegelijkertijd zijn de veranderingen binnen onze zorg noodzakelijk. Natuurlijk respecteren wij het stakingsrecht. De consequenties voor de zorg aan onze cliënten vangen we op.''Ontslag is op dit moment niet aan de orde.''We hebben gesprekken gevoerd met FNV en helaas zitten we niet op één lijn. Wij waren dan ook niet bij de actie omdat we het fundamenteel oneens zijn met de gekozen aanpak van de FNV om goede zorg in de toekomst te blijven bieden.'