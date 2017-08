'Zeer gevaarlijke medicijnen' verloren op strand Katwijk

De Oude Kerk in Katwijk (Foto: ANP)

KATWIJK - Op het strand van Katwijk is een man twee doosjes met gevaarlijke medicijnen verloren. 'Navraag bij de GGD leert dat de medicijnen zeer gevaarlijk zijn bij inname door volwassenen, maar zeker bij kinderen', aldus de politie Katwijk maandag op Facebook.

Het gaat om twee dozen Oxycodon met in totaal 60 pillen. De medicijnen worden gebruikt bij hevige pijn, zenuwpijn en in de palliatieve zorg. Bij onnodige inname moet direct 112 worden gebeld.De eigenaar van de medicijnen lag ter hoogte van het witte kerkje op het strand. Daar is hij de medicijnen vermoedelijk kwijtgeraakt. Op het strand wordt gezocht naar de medicijnen.