Illegale asbestsaneerder zorgt voor 'aanzienlijke' financiële schade

WASSENAAR - Huizenverkopers in Wassenaar hebben 'aanzienlijke' financiële schade geleden door het niet correct laten verwijderen van asbest. Dit meldt de Inspectie SZW. De asbest werd verwijderd door een illegale saneerder.

De saneerder was aanbevolen door een Wassenaarse makelaar. Op één van de adressen troffen inspecteurs de malafide saneerder nog aan. Daar wilde hij op dat moment gaan werken aan een asbesthoudende vloer zonder dat er veiligheidsmaatregelen waren genomen. De Inspectie SZW heeft de NVM op de hoogte gebracht van de actie van de Wassenaarse makelaar.Door de werkzaamheden van de onkundige man kwamen de bewoners van beide panden voor extra kosten te staan. Zo moeten ze een besmettingsonderzoek laten verrichten om te kijken of in de woning geen asbestvezels zijn achtergebleven. De kosten voor een juiste verwijdering van de achtergebleven asbest komen ook op het bord van de verkopers.De inspectie heeft twee boetes opgelegd tegen de malafide saneerder.