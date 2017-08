Zomeracademie stom of leuk? 'Leuk!!!!,' zeggen kinderen

Zomeracademie Gouda (Foto: Omroep West)

GOUDA - In de zomervakantie naar school... Je zou zeggen dat niemand dat wil, maar 45 Goudse kinderen zijn maandagochtend begonnen aan de zomeracademie. Twee weken lang worden ze in de morgen bijgespijkerd en doen 's middags leuke dingen.

De zomeracademie is bedoeld voor kinderen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Heb je moeite met percentagesommen, zoals Chenoah, dan krijg je daar extra les in. 'Ik vind het heel fijn', zegt Chenoah. 'Vorig jaar ben ik ook geweest en daar heb ik toen heel veel aan gehad.'



De twee weken extra school is ook een beetje tegen de 'zomerdip', zegt coördinator Birgit Groothuis. 'Zes weken vakantie is voor sommige kinderen heel erg lang. Om er dan zachtjes aan weer een beetje in te komen bieden we de Zomeracadenie aan.'



Vrije wil



De meeste kinderen komen uit vrije wil, om bijgespijkerd te worden en om de leuke sportieve en culturele activiteiten die 's middags gebeuren. Een enkeling is gestuurd door een ouder of de leerkracht. Maar dat mag de pret niet drukken: álle kinderen vinden de zomeracademie 'leuk', zo roepen zij in koor.