Opnieuw zes mensen uit zee gered, zwemmen langs delen van kust verboden

DEN HAAG - De Reddingsbrigade Den Haag heeft maandag opnieuw zes mensen uit zee moeten redden door de sterke stroming. Rondom de Scheveningse Pier is het zelfs verboden om het water in te gaan. De reddingsbrigade heeft het gebied afgezet omdat zwemmen er te gevaarlijk is.

Het gaat om het gebied tussen de Haven en de Scheveningse Pier. Het gebied is afgezet met netten. Ook bij Kijkduin mogen mensen op sommige plekken het water niet in. In de gebieden die niet zijn afgezet geldt het nadrukkelijke advies 'om niet verder dan je middel het water in te gaan'.Volgens woordvoerder Mark Beeloo van Reddingsbrigade Den Haag is het uitzonderlijk dat er zoveel mensen uit zee moeten worden gered. 'Normaal wordt er wel eens iemand op een zomerse dag uit zee gehaald, maar zes op één dag is echt wel veel.'Langs de Zuid-Hollandse kust wappert op dit moment een gele vlag die waarschuwt voor de gevaarlijke stroming. Bij een rode vlag is het langs de gehele kust verboden om te zwemmen. Op dit moment is dat niet aan de orde.Het is de derde keer ooit dat de Reddingsbrigade in Den Haag delen van de kust met netten afzet vanwege te sterke stroming. Dit gebeurde vorig jaar één keer en het gebeurde afgelopen zondag. Zondag werden er nog dertien mensen uit het water gehaald