Scouting De Lier onder de indruk van Pride: 'Nog steeds op een roze wolk'

DE LIER - Ze zitten nog steeds een beetje op een roze wolk, de leden van scouting De Lier. Afgelopen zaterdag voeren ze voor het eerst mee in de Canal Parade in Amsterdam. Ze wonnen meteen de prijs voor de beste boodschap: 'Iedereen is welkom bij scouting.'

'Dat was geweldig', vertelt Anna Looijenga. 'We wilden die boodschap graag uitdragen, en dat is dus prima gelukt.'Medescout Rozemarijn Boekesteijn heeft er net zoveel van genoten. 'Het mooiste moment was toen we onder de eerste brug doorkwamen en iedereen omhoog kwam, zwaaiend met onze sjaals.' Ook van het publiek is ze onder de indruk: 'Het zijn er zoveel, en ik had niet gedacht dat ik zo meegesleept zou worden door al die mensen. Pas zondag merkte ik de vermoeidheid in mijn armen.'Of ze volgend jaar weer meedoen is nog niet zeker. 'Eerst maar eens de Lierse feestweek overleven', zegt Rozemarijn Boekesteijn. 'Maar we hebben al een wild card voor volgend jaar', vult Anna Hooijenga aan, 'Dus wie weet'.