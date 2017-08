Oranjedames ook gehuldigd in Madurodam

DEN HAAG - De Oranjevrouwen zijn maandagmiddag al gehuldigd in Madurodam in Den Haag. De kleinste stad van Nederland was daarmee een paar uur eerder dan de officiële huldiging van de voetbalsters in Utrecht.

In Madurodam is de Dom in Utrecht met oranje slingers versierd en er staat een ‘hol van de leeuwinnen’ op het plein. Ook is een foto van de selectie te zien, zo meldt het miniatuurpark op Twitter. De Leeuwinnen wisten zondag het EK te winnen door in Enschede Denemarken met 4-2 te verslaan. Oranje had in de aanloop naar de finale alle wedstrijden op het EK gewonnen.De selectie staat onder leiding van de Haagse bondscoach Sarina Wiegman, die eerder de dames van ADO Den Haag trainde. Zij relativeerde maandag haar rol in het succes . 'Dit gaat om wij. Wij zijn kampioen', zei Wiegman, die pas begin dit jaar het stokje overnam als bondscoach. 'De staf, het team, er was vanaf het begin zo’n klik. We hebben steeds gezegd dat het zo goed voelt, maar dat moet je die wedstrijden wel nog winnen. Uiteindelijk viel het onze kant op, en ik denk dat dat ook terecht was.'