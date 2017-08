West Wekker: Oranjevoetbalsters gehuldigd in het klein en zwemmers in moeilijkheden

DEN HAAG - Goedemorgen! Wat een feest gisteravond, met vele duizenden in oranje gehulde blije mensen in Utrecht ter gelegenheid van de zege van Oranje op het EK vrouwenvoetbal. Hopelijk wordt het vandaag ook een prachtige dag!

De Europese kampioenen zijn massaal toegejuicht in Utrecht, maar ook in Madurodam is aandacht besteed aan de geweldige prestatie van de Nederlandse voetbalvrouwen.Ondanks waarschuwingen moesten gisteren opnieuw zwemmers uit zee gered worden. Zwemmen was hier en daar tijdelijk verboden. Zondag werden al dertien mensen uit de wilde zee opgepikt.Een groep leden van de Haagse Noeroel Islam moskee stond gistermiddag opnieuw tegenover het moskeebestuur in de Haagse rechtbank. De zes zijn geroyeerd en willen dat besluit terugdraaien.De wielerprofronde is na de etappe van gisteren - die de renners van Breda naar Venray bracht - te gast in de gemeente Leidschendam-Voorburg. De karavaan doet de plaats aan voor een tijdrit van negen kilometer. Na de sprint van gisteren staat Peter Sagan aan kop met de Belg De Vreese op één seconde achter zich.Het wordt een vrij zonnige dag, met wat stapelwolken in de middag en wellicht langs de westelijke horizon wat meer bewolking. Het blijft droog en met een zwakke tot matige wind uit zuidelijke richtingen wordt het 21 tot 23 graden.Het TV West Archief. Het archief van TV West is een grote bron aan mooie, ontroerende, grappige en echte regionale verhalen. Neem een duik in het verleden van je eigen regio.