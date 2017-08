Partij voor de Dieren wil einde aan paardenmarkt Voorschoten

VOORSCHOTEN - Na kritiek van dierenactivisten ligt de Voorschotense paardenmarkt ook onder vuur van de Partij voor de Dieren, meldt mediapartner Unity. De provinciale afdeling van de partij wil het liefst dat de paardenmarkt niet meer wordt gehouden in het dorp.

Vorige week meldde website Animals Today dat er van alles mis zou zijn bij de eind juli gehouden paardenmarkt . Zo zou er geen toegangscontrole op de paarden zijn geweest. 'Zolang er betaald werd kreeg een paard een merk van blauwe verf op de hoef en kon eenieder zo de markt op lopen.' Ook zouden handelaren te weinig gebruik hebben gemaakt van de aanwezige watervoorziening op de paardenmarkt. In een filmpje dat Animals Today in handen heeft, is te zien dat een paard de straat aan het likken is - volgens Animals Today omdat het dier dorst had.De organisatie van de jaarlijkse paardenmarkt in Voorschoten liet vorige week aan Unity weten zich niet in de kritiek te herkennen . Het dierenwelzijn staat volgens de organisatie voorop. 'Dat paarden drinken wanneer er een plas water ontstaat, zegt helemaal niets over dorst hebben. Dat doen paarden nu eenmaal, of ze dorst hebben of niet. Er waren voldoende emmers met water beschikbaar.'Dat paarden toegang krijgen tot de paardenmarkt als er maar betaald werd, noemt de organisatie 'absolute onzin'. 'Wij betalen handelaren premies, zij betalen niets. En bovendien werden alle aangeboden paarden en pony's door een dierenarts gekeurd.' Ook worden er volgens de organisatie op de paardenmarkt geen veulens 'separaat' verkocht die te jong zijn. De veulens gaan mee met de moeder 'om zo niet alleen achter te blijven'.De organisatie wijst er ook nog op dat er tijdens de paardenmarkt inspecteurs van de NVWA aanwezig geweest zijn. 'Er zijn geen processen verbaal opgemaakt.' De provinciale afdeling van de Partij voor de Dieren heeft desondanks vragen gesteld aan het gemeentebestuur van Voorschoten. De partij wil weten of de gemeente wel een vergunning voor de paardenmarkt heeft afgegeven en zo ja, onder welke voorwaarden dat is gebeurd. Ook vraagt de partij zich af of er wel de hele dag een dierenarts aanwezig was om toezicht te houden op het welzijn van de dieren.Vanwege 'alle geconstateerde misstanden' vraagt de Partij voor de Dieren de gemeente daarom in de toekomst geen vergunning meer te verlenen voor de paardenmarkt. En als de markt tóch wordt gehouden, moeten volgens de partij de voorwaarden aangescherpt worden en moet de gemeente zorgen voor beter toezicht op het dierenwelzijn.De Voorschotense burgemeester Pauline Bouvy laat in een reactie weten dat een 'goede omgang met dieren voorop staat'. Zo is 'in goed overleg' met de organisatie een paardenshow die voor ’s avonds op het programma stond, afgelast vanwege zeer zware onweersbuien.Volgens Bouvy controleert een dierenarts de fysieke conditie van de paarden die de markt opkomen. 'Ook worden door de arts kwetsuren bekeken en heeft hij opgetreden daar waar nodig. Na controle krijgt een paard een markering, dit jaar werd de hoef gemarkeerd met de kleur blauw, zodat het voor iedereen duidelijk is dat het dier gecontroleerd is.' Verder was ook de (dieren)politie aanwezig op de jaarlijkse paardenmarkt, aldus de burgemeester 'De dierenpolitie heeft geen overtredingen geconstateerd.'Op de door Animal Today gemaakte foto’s en filmpjes reageert Bouvy: 'Een foto van bijvoorbeeld twee geschaafde paardenbenen is natuurlijk niet leuk. Ik zal de waarnemingen meenemen in de evaluatie die we met de organisatie houden. Dit zodat we voor volgend jaar verbeteringen kunnen aanbrengen.'