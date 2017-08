Duo vast vanwege brand gebouw: 'Had erger kunnen aflopen'

Waarom er brand werd gesticht bij het gebouw aan het Gildenburg is niet duidelijk. (Foto: Twitter politie Gouda)

GOUDA - Twee personen zijn maandagavond aangehouden in verband met een brand bij een gebouw aan het Gildenburg in Gouda. Een getuige zag het duo bezig en waarschuwde de politie.

Volgens de politie is de schade aan het gebouw gering. 'Maar het had erger kunnen aflopen.'



Waarom er brand werd gesticht bij het gebouw aan het Gildenburg is niet duidelijk.