'Kleine Tour' brengt Peter Sagan en Tom Dumoulin naar Voorburg en Leidschendam

Peter Sagan hijst zich in de leiderstrui na de eerste etappe van de BinckBank Tour 2017. (Foto: ANP)

LEIDSCHENDAM-VOORBURG - Er is dinsdag een heel spektakel in het centrum van Leidschendam-Voorburg. De BinckBank Tour doet de gemeente aan met een negen kilometerlange tijdrit. Hans Biart van Midvliet FM volgt de BinckBank Tour in zijn woonplaats.

'De BinckBank Tour is vergelijkbaar met een kleine Tour de France, maar dan door Nederland en België', vertelt Biart.



De tijdrit van dinsdag start en eindigt bij het station in Voorburg en gaat ook door het centrum van Leidschendam. Vanwege het wielerevenement zijn verschillende wegen afgesloten voor overig verkeer. ‘Dat betekent nogal wat voor de mensen hier’, weet Biart. ‘Maar de gemeente heeft hier veel over gecommuniceerd, dus ik denk dat iedereen goed op de hoogte is.’



Van Peter Sagan tot Frits Wester



De tijdrit begint om 13.30 uur en duurt tot 16.30 uur. ‘Het leuke van zo'n rijdrit is dat je de renners een voor een ziet rijden. Dat is leuk om een foto van te maken.’ Aan de BinckBank Tour doen verschillende bekende namen mee. Twee zijn heuse publiekstrekkers: de Slowaak Peter Sagan en Tom Dumoulin die eerder dit jaar de Giro d’Italia won.



Maar niet alleen 's middags kunnen wielerliefhebbers hun hart ophalen, ook dinsdagochtend. is er al het nodige te doen. Dan staat een tijdrit voor lokale teams op het programma. ‘En daar nemen onder andere RTL-verslaggever Frits Wester, CDA-voorman Sybrand Buma en burgemeester Klaas Tigelaar van Leidschendam-Voorburg aan deel. ‘Die laatste werd overgehaald door een ondernemer.’



Leider







De eerste etappe van de BinckBank Tour - van Breda naar Venray - werd maandag gewonnen door Peter Sagan en dus draagt hij dinsdag de leiderstrui.



De wereldkampioen was maandag in een spannende massasprint net iets sneller dan de Duitser Phil Bauhaus. Dylan Groenewegen was met de vierde plaats de beste Nederlander, vlak achter de Deen Magnus Cort Nielsen. Boy van Poppel sprintte naar de vijfde plaats.