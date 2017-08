Vervelende fluittoon bij winkelcentrum 's-Gravenzande, buurtbewoners klagen

'S-GRAVENZANDE - Er hangt een irritante fluittoon rond het winkelcentrum van 's-Gravenzande. Wat het geluid veroorzaakt, is onduidelijk. De politieke partij Westland Verstandig heeft hierover vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

'Het is een soort zoemgeluid', vertelt fractievoorzitter Peter Duijsens van Westland Verstandig. 'Je hoort het niet altijd, vertellen buurtbewoners me. Waarschijnlijk is het geluid afkomstig van ventilatoren die piepen of knarsen.'Met name in woningen aan de Van de Kasteelestraat zouden mensen last hebben van het geluid. 'Als het wat warmer is, is het beter hoorbaar. Datzelfde zou het geval zijn bij een bepaalde windrichting.'Er is hier al eerder gedoe over geweest, weet Duijsens. 'Dat was toen het winkelcentrum werd opgeleverd . Toen zou hiernaar gekeken worden en zou het probleem verholpen worden.' De buurtbewoners zijn volgens Duijsens teleurgesteld en boos. 'Ze hebben het gevoel dat ze aan hun lot worden overgelaten. Vandaar dat ze bij ons komen.'Hij wil nu van het college van burgemeester en wethouders weten waarom meldingen over de fluittoon tot nu toe niet zijn opgepakt en of er actie wordt ondernomen.Ondanks het feit dat er wordt gewezen naar de ventilatoren is het volgens Duijsens niet zeker dat die het irritante geluid veroorzaken. 'De buurtbewoners hebben beperkt zicht op het gebouw. Het is een groot blok', legt Duijsens uit. 'Maar het geluid moet ergens vandaan komen. Er wordt ook gebouwd. Daar kan het ook vandaan komen.'