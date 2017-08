Minder klanten voor VodafoneZiggo

DEN HAAG - Kabel- en telecombedrijf VodafoneZiggo heeft in het tweede kwartaal zijn klantenbestand zien krimpen. Het aantal klanten bij de kabeltak, die bestaat uit internet, vaste telefonie en tv, lag bijna 100.000 klanten lager dan halverwege vorig jaar. Veel mensen in onze regio zijn klant bij het bedrijf.

Het verlies in het tweede kwartaal zat vooral bij de tv-klanten. Internet en vaste telefonie groeiden licht. Bij de mobiele telefonie daalde het aantal actieve simkaarten met 23.100. Die daling komt op het conto van de prepaidgebruikers. Het aantal abonnementen nam juist toe. Wel lag het gemiddelde bedrag dat klanten met een abonnement per maand betalen 3 euro lager dan een jaar eerder.Topman Jeroen Hoencamp van het fusiebedrijf geeft aan dat een vijfde van de klanten zowel vast als mobiel heeft bij VodafoneZiggo, iets waar het bedrijf klanten flinke extra's voor geeft. Daar hoopt VodafoneZiggo ook in de rest van het jaar van te profiteren met meer mobiele klanten.De integratiekosten voor de samenvoeging van de twee bedrijven vallen wat hoger uit, omdat VodafoneZiggo zijn samenvoeging heeft versneld, stelt Hoencamp. Desondanks verwacht het bedrijf gewoon aan de voor dit jaar gestelde doelen te voldoen. In het tweede kwartaal kwam de operationele winst uit op 46 miljoen euro, gelijk aan hetzelfde kwartaal een jaar eerder.