Man vast vanwege groot amfetaminelab in Roosendaal

Het amfetaminelab werd ontdekt in een loods in Roosendaal. (Foto: politie)

RIJSWIJK - Een 56-jarige man uit Rijswijk is dinsdagochtend aangehouden in Rijswijk omdat hij betrokken zou zijn bij het amfetaminelab dat 6 april in een loods aan de Jan Frederik Vlekkestraat in Roosendaal werd ontdekt.

Volgens deskundigen van de politie ging het om een flinke productielocatie met een behoorlijke capaciteit om amfetamine-olie te maken. Er werd een bescheiden hoeveelheid grond- en afvalstoffen gevonden. Het laboratorium was gebruiksklaar. De gevonden spullen zijn in beslag genomen en door een speciaal bergingsberdrijf afgevoerd.



Er werden 6 april geen aanhoudingen verricht, maar uit rechercheonderzoek bleek dat het pand waarin het drugslab werd ontdekt, gehuurd werd door de 56-jarige man. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het laboratorium en is daarom aangehouden. Hij is vastgezet.