Duitse drenkeling Kijkduin alsnog overleden

DEN HAAG - De Duitse man die afgelopen zondag voor de kust bij Kijkduin, uit zee gered werd is alsnog overleden. Dat meldt de politie. De man werd na zijn redding gereanimeerd op het strand. Hij laat een vrouw en twee kinderen achter.

De Duitser dreef voorover in het water, toen hij gered werd. Omdat hij er slecht aan toe was werd ook een traumahelikopter opgeroepen.De afgelopen dagen stond er een sterke stroming en een harde zuidwesten wind. Mensen kregen het advies om niet verder de zee in te gaan dan heuphoogte. Maandag werd zelfs een gedeelte van het strand afgezet met netten en was het op sommige plekken verboden om de zee in te gaan.In totaal moesten de afgelopen dagen zeker 19 mensen gered worden door de reddingsbrigade. Dat zijn er uitzonderlijk veel, meldde een woordvoerder van de Reddingsbrigade Den Haag.Dinsdag is er geen sprake meer van de gevaarlijke stroming. Dat komt omdat de wind gedraaid is naar het oosten en het zuidoosten.