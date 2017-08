Mogelijk rechtszaak tegen omstreden imam: Gemeente Den Haag vindt activiteiten 'ongewenst'

DEN HAAG - Burgemeester Krikke van Den Haag wil dat imam Fawaz Jneid stopt met zijn omstreden activiteiten in de Haagse Cillierstraat. Ondanks een verbod zou hij toch een moskee zijn begonnen in het pand op het randje Schilderswijk-Transvaal. Krikke noemt de activiteiten van Fawaz en zijn stichting 'zeer ongewenst.' Krikke overweegt juridische stappen te nemen tegen Fawaz.

Eind vorig jaar werd duidelijk dat Fawaz Jneid via zijn stichting Qanitoen een pand in de Cillierstraat heeft gekocht. Oud-burgemeester Van Aartsen verbood daarop onmiddellijk dat Fawaz in het pand een moskee zou beginnen omdat Fawaz een omstreden verleden heeft. Zo is hij jaren geleden veroordeeld voor het sluiten van shariahuwelijken Maar nu zou het pand toch gebruikt worden als gebedshuis. 'De lijn van de gemeente blijft onveranderd scherp: in dat pand is het niet mogelijk een moskee te vestigen,' reageert Krikke in een schriftelijke verklaring. 'Op basis van het erfpachtcontract zijn namelijk alleen bedrijfsmatige activiteiten toegestaan. Wij hebben de stichting Qanitoen al op 4 juli aangeschreven hierover. Daarna is in een gesprek met de stichting aan hen de boodschap overgebracht dat hun activiteiten niet in lijn zijn met de erfpachtakte.'Krikke zegt verder dat de gemeente alles in het werk stelt om te voorkomen dat Fawaz in het pand aan de Cillierstraat opnieuw een podium krijgt in Den Haag. 'Daarbij trekken we samen op met politie, Openbaar Ministerie en bewoners in de wijk. Ook vindt overleg plaats met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Daarbij moeten we juridisch zorgvuldig opereren, zodat de vervolgstappen die we gaan zetten ook structureel houdbaar zijn binnen de grenzen van onze rechtsstaat.'Het CDA en de VVD in de Haagse gemeenteraad zijn bezorgd over de activiteiten van Fawaz en ook PVV-leider Geert Wilders wil opheldering van het kabinet.