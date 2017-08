Laatste kans voor anonieme fietser uit Zoeterwoude die huis wilde kopen

Dinsdag deed Thea Zwetsloot nogmaals een oproep opin het programma SuperDebby . Ze is nog altijd op zoek naar de man die haar maanden geleden aansprak terwijl ze in de tuin stond. 'Is dit huis te koop?', vroeg de man. Maar Zwetsloot wees de man af. Iets waar ze maanden later enorm spijt van krijgt.Kort geleden vonden Thea en haar man hun nieuwe droomhuis in Groningen . 'We willen heel graag naar Groningen, want ik ben daar geboren', zei Thea eerder al. Daarvoor laten ze hun oude liefde, waar het tweetal 33 jaar lang woonde, achter.Zwetsloot en haar man willen de anonieme fietser graag nog de mogelijkheid bieden om het huis als eerste te kopen. 'Ik gun het u van harte', zo besluit Thea.