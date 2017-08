Schrijver met beperking Wirin genomineerd voor 'De Gouden Venus van Milo'

DEN HAAG - Welke Nederlander met een beperking, die óók iets goeds doet voor de samenleving, is het meest inspirerend? Die zoektocht wordt beantwoord met 'De Gouden Venus van Milo'. Een prijs die wordt uitgereikt door het DELA goededoelenfonds. De prijs werd in 2016 voor het eerst uitgereikt. Dit jaar is onder meer Wirin Jewlal genomineerd, omdat hij al jaren als boekenbezorger werkt én zelf boeken schrijft.

Geschreven door Anita Janssen

Onbeperkte Liefde het levenslicht. ‘Door het schrijven heb ik het gevoel dat ik een beetje bij de gewone mensen hoor’, vertelt Wirin.



Van zijn debuut zijn 100 exemplaren verkocht maar er is nu ook een uitgever die het boek gaat drukken. Vorige maand heeft Jewlal zijn contract getekend bij Baumann en Co en medio september komt zijn boek ‘Onbeperkte Liefde’ opnieuw uit. ‘En weet je wat nou zo leuk is,’ zegt Wirin enthousiast. 'Er komt ook een boekpresentatie en dat vind ik wel heel spannend.’



