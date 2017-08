Leidschendam-Voorburg loopt uit voor BinckBank Tour

LEIDSCHENDAM-VOORBURG - De BinckBank Tour is in volle gang in Leidschendam-Voorburg. De negen kilometer lange tijdrit wordt dinsdag gereden in de gemeente. Honderden mensen staan langs de route in de regen om de wielrenners aan te moedigen.





Duidelijk is in ieder geval dat Dumoulin de tweede etappe van de BinckBank Tour niet gaat winnen. De vlak voor hem gestarte Pool Maciej Bodnar, winnaar van de laatste tijdrit in de Tour, was net iets sneller. De Zwitser Stefan Küng dook niet veel later onder de tijd van beiden.



















