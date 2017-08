Haagse wijk moet verlost worden van hangjongeren: gemeente hangt camera's op rond korfbalclub

Korfbalvereniging Die Haghe Baambruggestraat

DEN HAAG - In de straten rond de sportvelden van korfbalvereniging Die Haghe worden camera's opgehangen vanwege jongerenoverlast. Dat heeft burgemeester Krikke van Den Haag besloten. Hangjongeren veroorzaken geluidsoverlast, ze plegen vernielingen en laten rommel achter in de Haagse wijk Oud-Leyenburg..

De overlast zou zijn begonnen toen de voetbalkooi aan de Baambruggestraat werd weggehaald. Korfbalvereniging Die Haghe schrijft op de website 'dat er overleg gaande is met de gemeente en de wijkagent over de terugkeer van de voetbalkooi.' Omwonenden van het Floris Nightingale park, het Almeloplein en scholen in de omgeving zeggen dat ze 'ernstige overlast' ervaren van de hangjongeren.



Politie en jongerenwerkers hebben extra maatregelen genomen om de overlast aan te pakken en de gemeente gaat camera's ophangen. Het gaat om het gebied tussen de Baambruggestraat, de Nieuwersluisstraat, de Harmelenstraat en de Maarsbergenstraat. De camera's hangen er maximaal een jaar.