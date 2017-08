COLUMN: Autovakantie

DEN HAAG - Elk jaar is het weer een beetje een dilemma: waar gaan we heen op vakantie? Een luxeprobleem natuurlijk, want er zijn genoeg mensen die de mogelijkheid niet hebben. Ik wil graag op vakantie, het liefst naar een zonnige, exotische bestemming. Man blijft het liefste thuis. En de mening van de kinderen is verdeeld: de een wil een leuke speeltuin, de ander een cool zwembad, en de derde wil vooral een eigen slaapkamer in een luxe accommodatie. Over een ding zijn ze het roerend eens: er moet goede wifi zijn.

Toen de kinderen nog klein waren, bleven we vaak in Nederland. Dat voelde voor mij nooit zo als vakantie: het hele huis verslepen om ergens anders in een klein huisje te gaan behelpen. Ook vlogen we een paar keer naar een zonnig Spaans eiland: precies in de week dat het in Nederland ook mooi weer was, en we hier net zo goed naar het strand hadden gekund. Daarnaast groeiden de kinderen stukje bij beetje uit het peuterentertainment, en moesten we ze steeds meer zelf entertainen.Waarom we niet naar een leuke camping gingen, waar de kinderen met leeftijdsgenootjes zouden kunnen spelen? Op een camping gaat dat tenslotte vanzelf, volgens onze omgeving. Nou, jullie weten hoe ik over kamperen denk, dus in eerste instantie stond ik niet te juichen. Tot ik de stacaravan ontdekte. De gezelligheid van een camping, maar dan met dak boven je hoofd. En een eigen wc en douche.Vorig jaar belandden we in Luxemburg, op vier uurtjes rijden van huis, precies goed te doen. Een camping was inderdaad supergezellig, dus dit jaar kozen we voor een camping in Duitsland. Dezelfde reistijd, zelfde gezelligheid. Alleen.. beide jaren zaten we de helft van de tijd in de regen. En dat maakt het toch een stuk minder gezellig, zowel buiten als binnen. En de wifi… tja, niet zo goed als we gehoopt hadden, en bij slecht weer behoorlijk overbelast.De autoreis ging dit jaar echter wel makkelijker dan vorig jaar. Was er vorig jaar bij Rotterdam al ruzie, bij Antwerpen al een eerste plasstop, en waren we bij Brussel door ons rantsoen heen, dit jaar was ik beter voorbereid. In plaats van duizend potjes ‘ik zie, ik zie wat jij niet ziet’ kreeg elk kind een dvd scherm met oortjes. Ik ging achterin de auto om het aantal vechtpartijen te beperken, en de man luisterde niet naar mij maar naar de tomtom. Allemaal ingrediënten voor een geslaagde autoreis.Dus wie weet, volgend jaar misschien een wat langere rit, naar een bestemming met iets meer zongarantie? En natuurlijk met goede wifi!